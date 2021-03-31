كتلة نيابية تعلن مقاطعة جلسة التصويت على الموازنة وتوضح موقفها من حل البرلمان

2021/03/31 | 14:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت كتلة النهج الوطني النيابية، الأربعاء، مقاطعة التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، فيما كشفت عن موقفها من قرار حل البرلمان.

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