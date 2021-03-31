2021/03/31 | 14:39 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لمشاركتهم بالاستفتاء".. احالة عشرات الضباط والمنتسبين الاكراد في شرطة كركوك للقضاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/31 | 14:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لمشاركتهم بالاستفتاء".. احالة عشرات الضباط والمنتسبين الاكراد في شرطة كركوك للقضاء) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لمشاركتهم بالاستفتاء".. احالة عشرات الضباط والمنتسبين الاكراد في شرطة كركوك للقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).