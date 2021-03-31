المفوضية تعلن عن تمديد جديد لمهلة التسجيل البايومتري

2021/03/31 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، تمديد مهلة التسجيل البايومتري إلى منتصف نيسان المقبل، لضمان أكبر عملية مشاركة ممكنة بالانتخابات.

وقالت المتحدث الرسمي باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن "مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرت تمديد التسجيل البايومتري للناخبين إلى نهاية الدوام الرسمي من يوم 15 من نيسان المقبل".

يتبع.



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