الكاظمي يصل إلى المملكة العربية السعودية

2021/03/31 | 14:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى المملكة العربية السعودية على رئيس وفد حكومية رفيع المستوى.

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