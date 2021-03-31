رئيس الجمهورية يصادق على قانون الحقوق التقاعدية لمتوفي الصحة بسبب كورونا

2021/03/31 | 14:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، على قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية نتيجة التصدي لفيروس كورونا.

وأكد الرئيس برهم صالح، خلال توقيعه، على القانون، أن المصادقة تأتي تثميناً وتقديراً للجهود والتضحيات الكبيرة التي بذلتها الكوادر الصحية والطبية لحماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة من آثار وباء كورونا، ولضمان الحياة الكريمة لذويهم وتأمين حصولهم على الحقوق التقاعدية. وجاءت مصادقة السيد الرئيس بعد وصول القانون إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب بعد أن تَمَّ التصويت عليه في المجلس.

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