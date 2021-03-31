جدول اعمال جلسة التصويت على الموازنة

2021/03/31 | 14:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب الى قاعة مجلس النواب، فيما جدول اعمال الجلسة تضم فقرتين.

وذكرت رئاسة مجلس النواب خلال بيان، تابعه PUKmedia اليوم الاربعاء: ان جدول اعمال الجلسة رقم 41، تضم التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، والتصويت على طلب مقدم من " 172" نائبا لحل مجلس النواب، اضافة الى فقرة مناقشة عامة.

وافاد مصدر نيابي لـPUKmedia: ان الجلسة لم تبدأ بموعده المقرر في تمام الساعة الواحدة ظهرا، موضحا، ان رئيس مجلس النواب ونائبيه والكتل الكوردية وكتلة السائرون وصادقون داخل مجلس النواب، مؤكدا ان الجلسة لم تبدأ بعد.

وكان النائب حسن آلي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب،قد اعلن في تصريح سابق لـPUKmedia: ان النواب بدأوا بالتوافد الى مبنى مجلس النواب، مرجحا عدم التصويت على مشروع الموزانة اليوم، بحضور عدد قليل من النواب الى مبنى المجلس الى الآن.

PUKmedia خاص

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