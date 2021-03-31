الاقتصاد النيابية تدعو لاعادة سعر الصرف القديم للدولار وتقدم مقترحا بديلا

2021/03/31 | 14:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طرحت لجنة الاقتصاد النيابية، الأربعاء، عدة خيارات أخرى لتوفير الأموال بدل رفع سعر الصرف، مؤكدة ضرورة وضع خطة واضحة لاعادة استقرار السوق.

وقال عضو اللجنة مازن الفيلي، في تصريح تابعه NRT عربية (31 اذار 2021)، إن "اللجنة طالبت بتغيير سعر الصرف واعادته لسابقه لأنه قرار فيه فوائد اقتصادية وسلبيات، ولكن سلبياته أكثر بكثير من الايجابيات"، مشيراً الى أن "الايجابيات تتضمن رفع سعر الصرف ورفد الخزينة بـثمانية تريلونات دينار، لكن ممكن تعويض هذا المبلغ من خلال رفع سعر برميل النفط بالموازنة لتجنب المضار الكبيرة للشعب".

واوضح الفيلي انه "لا توجد في الوقت الحالي اي استضافة لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي من قبل اللجنة كونها لم تجتمع خلال الفترة الحالية".

ودعا الفيلي الى "ضرورة وضع خطة واضحة لاستقرار السوق وفق روزنامة محددة"، مبينا أن "أكثر التحديات التي تواجه الفلاح هي المحاصيل المستوردة خاصة مع وجود اعفاءات جمركية لبعض الدول".

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