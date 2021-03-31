2021/03/31 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: عدم اكتمال نصاب جلسة البرلمان حتى الآن ماينذر بتأجيلها– المتواجدون بشكل كامل في البرلمان هم نواب القوى الكردية وسائرون والنهج الوطني– نواب يجمعون تواقيع لإقالة أمين بغداد من منصبه– نواب النهج الوطني يصرون على مقاطعة جلسة اقرار الموازنة

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