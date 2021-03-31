الكاظمي يصل إلى السعودي

2021/03/31 | 14:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية.وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل إلى العاصمة السعودية الرياض”.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بأن الاخير غادر الى المملكة العربية السعودية على راس وفد حكومي، وذلك “في زيارة رسمية تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات”.وبحسب المكتب الاعلامي، فإن الكاظمي سيلتقي خلال الزيارة، بالمسؤولين في المملكة العربية السعودية لبحث عدد من الملفات وتعزيز التعاون المشترك بين بغداد والرياض.وأكد الكاظمي، في وقت سابق، أن زيارته الى السعودية المقررة […]

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