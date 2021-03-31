الكاظمي يصل إلى السعودية

2021/03/31 | 14:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية.وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل إلى العاصمة السعودية الرياض”.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بأن الاخير غادر الى المملكة العربية السعودية على راس وفد حكومي، وذلك “في […]

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