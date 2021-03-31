نائب يكشف عن حصول اتفاق واغلبية حاضرة لتمرير الموازنة

2021/03/31 | 14:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف عضو مجلس النواب جمال فاخر، الاربعاء، عن وجود اغلبية سياسية داخل مجلس النواب حاليا بغية تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية .

وقال فاخر في حديث صحفي، انه "وبعد جولات ماراثونية من الحوارات والنقاشات فقد وصلنا الى نهاية المطاف ولاح النور في نهاية نفق الموازنة الاتحادية بعد حصول التوافق بين اغلب ممثلي الشعب لتمرير الموازنة الاتحادية في جلسة اليوم"، داعيا رئاسة مجلس النواب الى "بث الجلسة على الهواء وبشكل علني امام وسائل الاعلام"

واضاف ان "القوى السياسية داخل قبة البرلمان وصلت الى قناعة كاملة باهمية حسم الموازنة التي طال انتظارها كثيرا "، مؤكدا على ان "هنالك اغلبية برلمانية الان بانتظار عقد جلسة التصويت على الموازنة بعد الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع الموازنة وطبعها وتوزيعها على أعضاء البرلمان".

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