واشنطن تستثني العراق وتسمح باستيراد الكهرباء من ايران

2021/03/31 | 14:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

وافقت الولايات المتحدة على تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراده للطاقة، لمدة 4 أشهر.ويعد هذا الإعفاء الأول الذي يعطى في ظلّ إدارة جو بايدن ولأطول مدة يسمح بها القانون، ويأتي قبل أيام من "حوار استراتيجي" بين البلدين.

ومن الواضح أن إدارة جو بايدن ترغب بمدّ اليد إلى الحكومة العراقية من خلال هذه الخطوة، قبل "حوار استراتيجي" جديد من المقرر أن ينطلق افتراضياً في السابع من نيسان/أبريل

وتواجه بغداد نقاط خلافية مع طهران التي تطالبها بسداد ما يزيد عن 6 مليارات دولار وهي فواتير مستحقّة على وزارة الكهرباء العراقية حيث تمنع العقوبات الأميركية من دفع أي مبلغ بالدولار لإيران.

لكن مصادر غربية تقول بأن المسؤولين العراقيين مُنحوا ضوءاً أخضر من الولايات المتحدة للإفراج عن الأموال المستحقة لإيران مقابل واردات الغاز، والبالغة ملياري دولار، عبر حساب مصرفي سويسري.

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