صالح يصادق قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين نتيجة تصديهم لوباء كورونا

2021/03/31 | 14:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني صادق رئيس الجمهورية، برهم صالح،اليوم الاربعاء، على قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية نتيجة التصدي لفيروس كورونا.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، في […]

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