تطور جديد لفايزر.. اللقاح

2021/03/31 | 14:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة فايزر، الأربعاء، أن لقاحها ضد كوفيد-19 آمن وفعال، بدءا من سن 12 عاما، في خطوة نحو جرعات محتملة لهذه الفئة العمرية قبل العودة إلى المدارس في الخريف.

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