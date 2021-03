رئيس الهيئة المؤقتة اكرم نعيم عطوان ينهي مهام عمله ويسلم كتاب اعتراف الاولمبية الدولية بالمكتب التنفيذي الجديد لرعد حمودي

2021/03/31 | 14:51 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/إعلام اللجنة الأولمبية أنهى رئيس اللجنة المؤقتة لادارة العمل الأولمبي في العراق الدكتور أكرم نعيم عطوان الحميداوي مهام عمله في اللجنة الأولمبية اليوم بعد إجراء إنتخابات المكتب التنفيذي على وفق الموعد الذي حددته الأولمبية الدولية وأقرته الجمعية العامة للجنة الأولمبية.وفي ختام عمله اليوم، وباجراء بروتوكولي رسمي قدّم الدكتور الحميداوي الى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية

