مفوضية الانتخابات تقرر تمديد مدة تحديث سجل الناخبين

2021/03/31 | 14:56 - المصدر: وكالة ناس

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مفوضية الانتخابات قررت تمديد مدة تحديث سجل الناخبين لاسبوعين إضافيين ولغاية نهاية الدولم الرسمي ليوم ٢٠٢١/٤/١٥

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