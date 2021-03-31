الكاظمي يصل الى السعودية

2021/03/31 | 14:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الاربعاء، الى المملكة العربية

السعودية في زيارة رسمية.

وكان الكاظمي قد غادر في وقت سابق من

اليوم الاربعاء، العاصمة بغداد متوجهاً

الى المملكة العربية السعودية على

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