المفوضية تعلن تمديد التسجيل البايومتري للناخبين الى 15 نيسان المقبل

2021/03/31 | 14:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت مفوضية الانتخابات، تمديد مدة تحديث سجل الناخبين حتى الـ15 من شهر نيسان المقبل.

وذكرت المفوضية في بيان مقتضب ان “مفوضية الانتخابات قررت تمديد مدة تحديث سجل الناخبين لأسبوعين إضافيين ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم ٢٠٢١/٤/١٥”.

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