رئيس الجمهورية يصادق على قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي الصحة

2021/03/31 | 15:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، على قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية نتيجة التصدي لفيروس كورونا.وأكد الرئيس صالح، خلال توقيعه، على القانون، أن المصادقة تأتي تثميناً وتقديراً للجهود والتضحيات الكبيرة التي بذلتها الكوادر الصحية والطبية لحماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة من …

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