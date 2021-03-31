2021/03/31 | 15:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني وافقت الولايات المتحدة، اليوم الاربعاء، على تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراده للطاقة، لمدة 4 أشهر.ويعد هذا الإعفاء الأول الذي يعطى في ظلّ إدارة جو بايدن ولأطول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراد الطاقة 4 أشهر المركز الخبري الوطني.

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