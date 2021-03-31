2021/03/31 | 15:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تمديد التسجيل البايومتري للناخبين إلى يوم 15 من نيسان المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تمدد التسجيل البايومتري للناخبين إلى 15 نيسان المقبل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تمدد التسجيل البايومتري للناخبين إلى 15 نيسان المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).