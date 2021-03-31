تغطية جلسة الموازنة.. المالية النيابية تنهي التعديل عليها وتوزع نسخاً منها على النواب

2021/03/31 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أنهت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء (31 آذار 2021)، التعديل على مواد الموازنة الاتحادية، فيما وزعت نسخاً منها على أعضاء مجلس النواب.

وقال مصدر نيابي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية، أنهت تعديلاتها على فقرات ومواد في الموازنة، ودخلت إلى قاعة مجلس النواب".

وأضاف، أن "اللجنة المالية قامت بتوزيع نسخ جديدة من مشروع قانون الموازنة على النواب بعد التعديل عليها في الاجتماع الأخير".

يتبع.



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