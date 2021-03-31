نائب يتحدث من داخل قاعة البرلمان عن النصاب وإمكانية التصويت على الموازنة اليوم

2021/03/31 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تيار الحكمة، عباس سروط، الأربعاء (31 آذار 2021)، إن نصاب جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لم يكتمل لغاية الآن.

وذكر سروط في حديث لـ (بغداد اليوم): "نحن الآن في داخل قاعة البرلمان والنصاب لم يكتمل وهيأة الرئاسة تسجل أسماء النواب الحاضرين والغائبين".

وأضاف، أن "اجتماعاً يُعقد حالياً في اللجنة المالية البرلمانية لغرض حسم بعض النقاط الخلافية، فهناك بعض الفقرات مازالت عليها خلافات وننتظر حسمها خلال الاجتماع لغرض بدء جلسة التصويت على الموازنة بعد اكتمال النصاب القانوني".

وفي وقت سابق، نشرت رئاسة البرلمان، الأربعاء، جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم، والذي يتضمن التصويت على مشروع قانون موازنة 2021.

وتضمن جدول أعمال الجلسة الذي تلقته (بغداد اليوم)، فقرتين، الأولى (التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021، 58 مادة.

وبحسب الجدول، فان الفقرة الثانية (التصويت على الطلب المقدم من 172 نائباً لحل مجلس النواب.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة مخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة في الساعة الواحدة ظهراً اليوم الأربعاء.

وكان رئيس البرلمان، قد وصل في وقت سابق إلى القاعة الكبرى المخصصة لعقد جلسة التصويت على موازنة 2021.

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