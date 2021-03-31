اللواء رسول يعلن اعتقال 6 ارهابيين في مناطق متفرقة بالعراق

2021/03/31 | 15:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، القاء القبض على 6 متهمين بـ "الارهاب" في مناطق متفرقة من الب...

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