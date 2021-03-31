المالية النيابية تنهي التعديل على مواد الموازنة وتوزع نسخاً على النواب

2021/03/31 | 15:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد.أنهت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، التعديل على مواد قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، فيما وزعت نسخاً على النواب.وذكر مصدر نيابي لـ”النور نيوز”، ان “اللجنة المالية، أنهت تعديلاتها على فقرات ومواد في الموازنة، ودخلت إلى قاعة مجلس النواب”.وأضاف، أن “اللجنة وزعت نسخ جديدة من مشروع قانون الموازنة على النواب …

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