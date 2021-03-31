شاهد حى على دور خيرت الشاطر فى أحداث نوفمبر 1968 بهندسة الأسكندرية - رياض حسن محرم

2021/03/31 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رياض_حسن_محرم لنبدأ بسرد ما حدث فى تلك الأيام من نوفمبر 1968 بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية، فقد استعان عبد الناصر ببعض الشخصيات الوطنية فى حكومته بعد الهزيمة الفاجعة فى 67 وما تلاها من محاكمة المسئولين عنها فيما يعرف باحكام الطيران والحكم الهزيل عليهم وعلى رأسهم "صدقى محمود" قائد القوات الجوية وخروج المظاهرات بالقاهرة ضد هذه الاحكام فى فبراير 68 بتنظيم وقيادة من الجناح اليسارى فى منظمة الشباب وشارك فيها بقوة و ......





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