التغيير: الكرد مجمعون على تمرير الموازنة والخلاف شيعي شيعي

2021/03/31 | 15:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص أكد النائب عن كتلة التغيير النيابية هوشيار عبد الله، اليوم الأربعاء، أن الكرد مجمعون على تمرير الموازنة، مبيناً أن الخلافات حاليا هي شيعية شيعية.وقال عبد الله لـ”المركز الخبري الوطني” إن […]

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