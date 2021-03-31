فوز الفرنسي جان كلود مورليفا بجائزة أستريد ليندجرين لأدب الأطفال

2021/03/31 | 15:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جائزة الكاتبة السويدية الراحلة، أستريد ليندجرين التذكارية لهذا العام، وهي واحدة من الجوائز الأدبية المرموقة في العالم والتي تستهدف الأطفال والشباب، عن فوز المؤلف الفرنسي جان كلود مورليفا، بالجائزة لهذا العام، بعد أن ترشح أكثر من 250 كاتبا من 68 دولة، والتي تبلغ قيمتها 5 ملايين كرون “574 ألف دولار”.

وقال رئيس لجنة التحكيم بويل ويستين يوم الثلاثاء، إن الزمان والمكان يكونان معلقين في عوالمه الخيالية، حيث يتم تجسيد الموضوعات الأبدية للحب والشوق والضعف والحرب، في نثر دقيق أشبه بالحلم.

من ناحية أخرى قال “مورليفا” إن الخبر لا يصدق، حيث إنه ظل مرشحاً للفوز بالجائزة، لعقد من الزمان، إلا أنه لم يفز بها أبداً.

وكتب مورليفا الذي يبلغ 69 عاماً، أكثر من 30 كتاباً منذ بدايته في عام 1997، وتمت ترجمة أعماله إلى نحو 20 لغة، وتدور مواضيع مؤلفاته حول الحكايات الخيالية والخرافات.

وكانت الحكومة السويدية أطلقت الجائزة فى عام 2002، لتكريم كتاب ورسامي أدب الأطفال والشباب، بالإضافة إلى تكريم المروجين للقراءة، انطلاقاً من روح المؤلفة السويدية أستريد ليندجرين، حسب ما ذكرت وام 24، وتوفيت ليندجرين فى عام 2002 عن عمر ناهز 94 عاماً، بعد حياة خلقت العديد من الشخصيات الخيالية التي حظت بشعبية كبيرة، ومن بينها شخصية “بيبى لونجستوكينج”.

وكانت فنانة الكتب المصورة والمؤلفة الكورية الجنوبية، بايك هينا، الفائزة بالجائزة في عام 2020، حيث قال رئيس لجنة التحكيم، بويل ويستين في العام الماضي إن كتبها تقدم قصصاً “عن العزلة والتضامن”.

أستريد آنا إميليا ليندجرين ولدت في يوم 14 من نوفمبر 1907م، في مدينة فيمربي بوسط السويد، نشأت الفتاة في بيئة تمجد القراءة، لذلك تعرفت مبكرا على القصص والروايات الخيالية، وهو ما أهلها للعمل في مجال الصحافة وهي في سن صغيرة.

وهي مؤلفة وكاتبة سيناريو سويدية، وهي الكاتبة الثامنة عشرة فى العالم من حيث كثرة عدد أعمالها المترجمة، وباعت ما يقرب من 145 مليون نسخة حول العالم، وهى معروفة بسلسلة كتب جوارب بيبي الطويلة وكارلسون على السقف، وأطفال بولرباى الستة، ورحلت عن عالمنا في يوم 28 من يناير 2002م.

PUKmedia متابعة

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