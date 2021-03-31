مفوضية الانتخابات تمدد مدة التسجيل البايومتري للناخبين

2021/03/31 | 15:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، عن تمديد التسجيل البايومتري للناخبين.

وقالت المفوضية في بيان مقتضب حصل PUKmedia على نسخة منه، إن مفوضية الانتخابات قررت تمديد مدة تحديث سجل الناخبين لاسبوعين إضافيين ولغاية نهاية الدولم الرسمي ليوم 2021/4/15".

وكانت المفوضية قد أعلنت لأكثر من مرة تمديد فترة التسجيل البايومتري للناخبين، وكذلك تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية.

PUKmedia عن اعلام مفوضية الانتخابات

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