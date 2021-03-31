لجنة مراقبة المنهاج الحكومي تكشف اخطر فقرة في الموازنة

2021/03/31 | 15:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال رئيس لجنة مراقبة المنهاج الحكومي حازم الخالدي، الاربعاء، إن أخطر الفقرات الموجودة في مشروع قانون الموازنة هي المادة (47) والخاصة ببيع أصول الدولة الزراعية والمالية.

وأكد الخالدي لـ NRT عربية (31 اذار 2021)، أن "اللجنة المالية أعطت رأيها بحذف المادة 47، وسيتم التصويت على مقترحها"، مبينا انه "في حال لم يحقق الأغلبية سيتم التصويت على النص الأصلي الحكومي لها، وهي من أخطر المواد وفيها هدر كبير للمال العام".

واضاف الخالدي أن " التقديرات الإجمالية لبيع أصول الدولة تصل إلى أكثر من 500 مليار دولار لذلك نرفض أن تكون هذه الفقرة اليوم في الموازنة التي سيتم التصويت عليها".

وأوضح أن "الحكومة قالت انها بحاجة إلى 164 مليار للموازنة، بينما وصلت نفقاتها إلى 97 مليار، وتلك المواد لم توضع لتعظيم الإيرادات وانما هي منهجية خاطئة سارت عليها وزارة المالية في التحول من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي دون وجود خطة استراتيجية ولا توجد أي دولة في العالم ذهبت الى مثل هذا الموضوع".

وأردف الخالدي قائلا " ليس من المنطق أن يعرض للبيع كل ما يتعلق بأصول الدولة الصناعية والمالية، ويتحتم على الدولة أن تكون هي مالكة للجزء الأكبر من ممتلكاتها وأن تكون منافسا قويا واستراتيجيا ومسيطرا على المال وعلى القطاع العام".

وفيما يخص تعظيم إيرادات الدولة قال الخالدي إن "من يريد تعظيم الإيرادات غير النفطية عليه أن يسيطر أولا على المنافذ الحدودية كونها مورد مهم للإيرادات التي من شأنها أن ترفد خزينة الدولة، وقد تحدثنا إلى وزيري المالية علي عبد الأمير علاوي والتخطيط خالد البتال ان الآلية الصحيحة للسيطرة على المنافذ هي أن تكون هناك أتمتة للمنافذ الحدودية وتكون السيطرة إلكترونية هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك منافذ السيطرة على المنافذ الخارجة عن سيطرة الدولة، وهذا أفضل بكثير من الذهاب لبيع أصول الدولة".

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