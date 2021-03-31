تحركات نيابية لاقالة امين بغداد من منصبه

2021/03/31 | 15:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهد مجلس النواب، الاربعاء، تحركات لبعض نوابه من اجل اقالة امين بغداد.

وذكر المكتب الاعلامي لحسن الكعبي النائب الاول لرئيس البرلمان، في بيان مقتضب تلقى NRT عربية نسخة منه (31 اذار 2021)، ان "نوابا بدأوا بجمع تواقيع لاقالة امين بغداد من منصبه".

وطالب الكعبي، امس الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة امين بغداد علاء معن وعدد من مدراء الامانة.

وقال الكعبي في بيان ان "بعض مفاصل الدولة وخاصة الخدمية يجب ان تناط مهام ادارتها لكفاءات نزيهة، ومهنية متخصصة وقادرة على ترجمة الخطط والرؤى الى واقع عملي يكون الهدف منه تقديم افضل الخدمات للمواطنين، وهنا يجب ان تكون بعيدة عن المحاصصة المقيتة التي اثبتت التجربة فشلهم في القيام بواجباتهم بل على العكس وجودهم تسبب بضرر بالغ في المفاصل التي أداروها".

وأضاف، أن "الامين الحالي وبعض مدراء أمانة بغداد يمتنعون عن تقديم بعض الخدمات المكلفون بها ويتذرعون بحجج واهية غير قابلة للتصديق فيما يقدم أقرانهم خدمات عديدة بنفس الإمكانيات التي تتوفر للمدراء الفاسدين وهنا يكون الفرق بين المدير الجيد وغير الجيد هو الكفاءة وحسن الإدارة ، وعليه يجب استبعاد مثل هؤلاء السيئين الذين لا يسيئون الى مناصبهم والجهة التابعين لها فقط بل يكون المواطن هو المتضرر الأول والأخير".

واكد الكعبي ان "مجلس النواب سيكون له موقف رقابي حازم بهذا الصدد من حيث متابعة نوع وحجم الخدمات المقدمة لجميع مناطق بغداد وأيضا حي المنتظر بشكل خاص كونه يعاني أهلها الأمرين من سوء الخدمات ، وستكون هناك محاسبة للجهات المقصرة وتخليص أمانة العاصمة من الفاسدين والسراق وعديمي الخبرة والكفاءة".

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