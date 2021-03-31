"هيئة السويس" تعلن عدد السفن التي عبرت القناة في الاتجاهين اليوم

2021/03/31 | 15:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة قناة السويس إن العدد الإجمالي للسفن التي عبرت القناة في الاتجاهين اليوم الأربعاء بلغ 81 سفينة فيما يحاول فيه الممر المائي الانتهاء من عبور كل السفن التي توقفت بسبب جنوح سفينة حاويات في مجرى القناة الأسبوع الماضي.

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