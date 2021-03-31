رابطة المصارف الخاصة تنظم ندوة «المنافع الاقتصادية لتوظيف النساء في القطاع الخاص»

2021/03/31 | 15:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الاربعاء، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي واتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة التجارة والصناعة في اربيل ، ندوة "المنافع الاقتصادية لتوظيف النساء في القطاع الخاص – نماذج من تجارب محلية وإقليمية ودولية".

جرى خلال الندوة عقد 3 جلسات نقاشية تناولت موضوعات مختلفة ومنها "دراسة جدوى التطبيق والمعرفة الفنية حول العمل المرن" و "دراسة جدوى حول تطبيق الشركات لسياسات صديقة للعائلة" كذلك "دراسة الجدوى الاقتصادية لعمل النساء في الوظائف غير التقلدية".

وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية على هامش مشاركته في الندوة، إن "المرأة هي أساس أي تغيير في المجتمع، لذلك كان لا بد من تأهيلها بمحو أميتها الابجدية ثم محي اميتها الوظيفية بتدريبها بشكل مستمر مهنيا، ولكي تأخذ المرأة دورها في عملية التنمية االقتصادية، فنياً وعلمياً".

وأشار الى أنه "بصورة عامة، مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وقوة العمل العراقية لا تزال منخفضة بالمقارنة مع الذكور ويعود ذلك إلى العديد من الاسباب الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والدينية".

واقترح الحنظل على هامش مشاركته في الندوة جملها من الحلول أبرزها: "توفير بيئة عمل مناسبة لعمل النساء في القطاع الخاص بما فيها الضمانات والرواتب التقاعدية من خلال الاهتمام بتأسيس الصناديق التقاعدية للقطاع الخاص وبدعم مباشر من الحكومة".

كذلك " تطوير النظام المصرفي وتوفير القروض الميسرة للنساء لتمكينهم من إنشاء المشاريع الخاصة بهن وتوسيع الفرص والتسهيلات الائتمانية وزيادة مبالغ القروض في إطار خطة وطنية لتشجيع المبادرات النسوية، وتأسيس مصارف خاصة بالنساء".

كذلك اقترح رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية: "توسيع برامج التدريب والتمكين للنساء في شتى الاختصاصات والمجالات المدرة للدخل والمنسجمة مع احتياجات وتطورات الاقتصاد الوطني".

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