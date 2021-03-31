جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل عددا من الإرهابيين بالتعاون مع آسايش السليمانية

2021/03/31 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

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جهاز مكافحة الإرهاب

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، عن اعتقال جهاز مكافحة الارهاب وبالتنسيق مع آسايش السليمانية عددا من الإرهابيين.

جاء ذلك في بيان نشره رسول على تويتر وقال فيه ان جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن إلقاء القبض على أحد عناصر داعـش في منطقة الحبانية بمحافظة الأنبار، فضلا عن القبض على إرهابيين اثنين بالتنسيق مع آسايش مُحافظة السُليمانية، كانا ينشطان ضمن مفارز إرهابية خطرة، مبينا ان أحدهم كان هاربًا من سجن أبو غريب في العام الفين وثلاثة عشر، في حين أشار رسول الى القبض على ثلاثة من بقايا داعش شمالي وغربي بغداد.

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