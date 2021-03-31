فرانس برس: إدارة بايدن ترغب بمدّ اليد إلى الحكومة العراقية قبيل الحوار الاستراتيجي

2021/03/31 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وكالة فرانس برس إن إدارة جو بايدن ترغب بمدّ اليد إلى الحكومة العراقية من خلال تمديد اعفاء استيراد الطاقة من إيران قبيل الحوار الإستراتيجي المقرر أن ينطلق افتراضياً في السابع من نيسان.

الوكالة وفي تقرير لها اضافت، ان العراق يستورد من إيران ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه.

وأكد التقرير ان على بغداد حل نقاط خلافية مع طهران التي تطالبها بسداد ما يزيد عن ستة مليارات دولار من المتأخّرات، هي فواتير مستحقّة على وزارة الكهرباء العراقية التي تمنعها العقوبات الأميركية من دفع أي مبلغ بالدولار لطهران..



الا ان مصادر غربية وعراقية أبلغت فرانس برس بأن المسؤولين العراقيين مُنحوا ضوءاً أخضر من واشنطن للإفراج عن الأموال المستحقة لإيران مقابل واردات الغاز، والبالغة ملياري دولار، عبر حساب مصرفي سويسري.

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