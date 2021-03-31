2021/03/31 | 15:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة في النجف، الأربعاء، مذكرة توقيف بحق مدير التخطيط العمراني في المحافظة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مصدر قضائي لـ "ناس"، (31 آذار 2021)، إن "المحكمة المختصة بقضايا النزاهة في النجف أوقفت مدير التخطيط العمراني في المحافظة على إثر قضايا تتعلق باستغلال المنصب الوظيفي والتلاعب بالمناطق الخضراء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مسؤول عراقي وفق مذكرة قضائية بتهمة استغلال المنصب) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مسؤول عراقي وفق مذكرة قضائية بتهمة استغلال المنصب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).