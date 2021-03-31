المالية النيابية تعلن تضمين جميع تخصيصات العقود والمحاضرين في الموازنة

2021/03/31 | 15:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، تضمين جميع تخصيصات العقود والمحاضرين في قانون الموازنة العامة لعام 2021، فيما كشفت مصير القروض بالموازنة.

وقال النائب عن اللجنة أحمد الجبوري في تصريح صحفي، ان “اجتماع الكتل السياسية على مدى الايام الثلاثة الماضية افضى الى اتفاق على حذف بعض الفقرات من القروض التي تعد غير مجدية وتأجيلها”.

وأضاف ان “اللجنة المالية استضافت وزير الكهرباء بشان التخصيصات والقضايا الاخرى المتعلقة بالتجهيز”، مشيراً الى ان وزير الكهرباء أوضح خلال الاستضافة ان التلاعب بالنص الذي جيئ من الحكومة سيسبب بعدم وجود كهرباء في فصل الصيف”، لافتا الى ان اللجنة المالية قررت المضي بالنص الحكومي مع وضع فقرة تتضمن تدقق ديوان الرقابة المالية في التعاقدات الجديدة بشأن انشاء وحدات توليدية جديدة”.

ولفت الى ان اللجنة المالية ضمنت أكثر من 900 مليار دينار للمحاضرين في موازنة العام 2021 وكذلك العقود في وزارة الكهرباء والاجراء علاوة على المشمولين بقرار 315″.

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