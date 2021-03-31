اصدار مذكرة قبض بحق مدير التخطيط العمراني في النجف

2021/03/31 | 15:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة في النجف، اليوم الأربعاء، مذكرة توقيف بحق مدير التخطيط العمراني في المحافظة.وقال مصدر قضائي إن “المحكمة المختصة بقضايا النزاهة في النجف أوقفت مدير التخطيط العمراني في المحافظة على إثر قضايا تتعلق باستغلال المنصب الوظيفي والتلاعب بالمناطق الخضراء”.

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