اللجنة المالية تنهي اجتماعها وتدخل إلى قاعة البرلمان

2021/03/31 | 15:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]انهت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، إجتماعها الأخير الخاص تعديل بعض فقرات الموازنة وتقديمها للبرلمان.

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