2021/03/31 | 16:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 49 دقيقة

المالية النيابية تعلن تضمين جميع تخصيصات العقود والمحاضرين في الموازنة

منذ ساعة واحدة

بالصورة..



توزيع النسخة الأخيرة من الموازنة بين النواب في القاعة الكبرى

منذ ساعة واحدة

المفوضية تعلن تمديد التسجيل البايومتري للناخبين الى 15 نيسان المقبل

منذ ساعة واحدة

جمع تواقيع نيابية لإقالة أمين بغداد من منصبه

منذ ساعتين

الكاظمي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية

منذ ساعتين

رئيس الجمهورية يصادق على قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة

منذ ساعتين

جدول اعمال جلسة البرلمان لليوم الاربعاء

منذ ساعتين

الحلبوسي يدخل إلى القاعة الكبرى المخصصة لجلسة التصويت على الموازنة

منذ 3 ساعات

توافد النواب إلى مبنى البرلمان لحضور جلسة التصويت على موازنة 2021

منذ 3 ساعات

واشنطن تمدد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الطاقة من إيران

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“تقدم” تنشر النسخة النهائية لقانون الموازنة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“تقدم” تنشر النسخة النهائية لقانون الموازنة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).