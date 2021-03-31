2021/03/31 | 16:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الانضباط تصدر حزمة عقوبات بحق أندية ولاعبين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/31 | 16:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الانضباط تصدر حزمة عقوبات بحق أندية ولاعبين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الانضباط تصدر حزمة عقوبات بحق أندية ولاعبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).