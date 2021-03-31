التقاعد تنجز معاملات شهداء فاجعة ساحة الطيران

2021/03/31 | 16:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج

أنجزت هيأة التقاعد الوطنية بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء، اليوم الأربعاء معاملات شهداء فاجعة ساحة الطيران.

وذكر وكيل رئيس هيأة التقاعد حسام السعيدي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذا لتوجيه رئيس الورزاء مصطفى الكاظمي، انجزت هيأة التقاعد الوطنية بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء معاملات شهداء فاجعة ساحة الطيران".

وأضاف انه" تم إنجاز جميع المعاملات وتسليم الهويات الى أسر الشهداء في محل سكناهم من خلال تشكيل فريق عمل مشترك أنجز المهمة خلال اقل من شهر بالتعاون مع الجهات المعنية" لافتاً الى " اختزال الوقت والجهد وتنفيذ رواتبهم التقاعدية على الشهر المقبل".

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