2021/03/31 | 16:12 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. ضرائب 100% للسجائر و200% للكحول و25 الف دينار للسفر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/31 | 16:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. ضرائب 100% للسجائر و200% للكحول و25 الف دينار للسفر) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. ضرائب 100% للسجائر و200% للكحول و25 الف دينار للسفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).