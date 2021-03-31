2021/03/31 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة أكد النائب عن تحالف سائرون، غايب العميري، إن قانون الموازنة العامة للبلاد تشافى كلياً وسيتم التصويت عليه خلال جلسة اليوم أو غداً الخميس.وقال العميري في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "مسودة مشروع الموازنة التي وصلت إلى البرلمان كانت مشوهة ولا تمثل تطلعات الشعب العراقي، لكن اللجنة المالية في مجلس النواب أجرت تعديلات عليها حتى وصلت مرحلة التشافي كليا وسيتم التصويت عليها خلال جلسة البرلمان لهذا اليوم أو يوم غد الخميس".وأضاف ان "الخلافات على الموازنة كانت تتعلق بحصة الإقليم وعندما تم حلها ظهرت خلافات سياسية بين الأحزاب الشيعية والسنية، أيضا تم حلها لتظهر مشكلة أخرى هي خلافات بين الكتل الشيعية- الشيعية، لكن جميع هذه الخلافات توصلنا الى إتفاق نهائي بشأنها".وفي وقت سابق، أكد النائب المستقل عباس العطافي، اليوم الأربعاء، ان جلسة التصويت على مشروع قانون موازنة سنة 2021 لا تخلو من المشاكل والمعرقلات، فيما بين سبب ذلك.وقال العطافي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "مشروع قانون موازنة سنة 2021، لغاية الآن فيها الكثير من الفقرات المرفوضة والتي عليها مشاكل بسبب تأثيرها السلبي على المواطن".وأضاف، أن "الاتفاق الذي حصل على الموازنة هو بين رؤساء بعض الكتل، لكن حتى اللحظة لا توجد اي ورقة نهائية لمسودة الموازنة والنوابلم يطلعوا عليها".وأوضح، العطافي، أن "هناك حراكاً نيابياً من أجل الغاء واسقاط الفقرات والمواد، التي فيها تأثير سلبي على المواطن، والتي وضعتها بعض القوى السياسية من أجل مصالحها الشخصية والحزبية، وهناك رفض برلماني لتمرير الموازنة دون الغاء هذه الفقرات، ولهذا جلسة اليوم لا تخلو من المشاكل والمعرقلات".وتابع النائب المستقل، انه "يمكن لرؤساء بعض الكتل السياسية الضغط على نوابهم من أجل الدخول الى البرلمان والتصويت على الموازنة رغم التحفظ على الكثير من الفقرات، وهذا يعني تمرير الموازنة بالأغلبية وليس باتفاق وتوافق كل اعضاء مجلس النواب، خصوصاً ان هناك نواباً يعتبر قرار تصويتهم من عدمه بيد رؤساء الكتل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الموازنة تعافت كلياً.. الخلافات حُلت وهناك موعدان متوقعان للتصويت عليها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الموازنة تعافت كلياً.. الخلافات حُلت وهناك موعدان متوقعان للتصويت عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).