مسودة الموازنة: ضرائب 100 بالمئة على السكائر و200 بالمئة على المشروبات الكحولية

2021/03/31 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تضمنت فقرات النسخة الأخيرة من الموازنة الاتحادية، فرض ضرائب بنسبة 100 بالمئة، على السكائر، و200 بالمئة على المشروبات الكحولية، بحسب مقترح قدمته اللجنة المالية، بعد تحديد نسبتها بـ 20 بالمئة من قبل الحكومة.

وشهدت المسودة التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، فرض ضريبة بنسبة 100 بالمئة على السكائر و200 بالمئة على المشروبات الكحولية، و15 بالمئة على الوقود المستورد الذي يباع عن طريق المحطات مباشرة، وبنسبة 10 على مبيعات السيارات.

وتضمن مشروع الموازنة أيضاً منع التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع إمكانية تجديد العقود السابقة في حال وجود ضرورة لذلك، وتحتسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد تاريخ 9 / 4 / 2003.

وشهدت المسودة استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة 20 بالمئة، وفرض طابع بريدي قدره 25 ألف دينار للشخص الواحد عن السفر الخارجي وطابع آخر بقدره 10 آلاف على السفر الداخلي.

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