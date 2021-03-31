2021/03/31 | 16:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ضرائب 100% على السكائر و200% على المشروبات الكحولية في الموازنة.

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