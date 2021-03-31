الأمن العراقي يحبط استهداف أحد الأرتال على طريق ديوانية ــ بابل

2021/03/31 | 16:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الأربعاء، عن تفكيك عبوة كانت معدَّة لاستهداف أحد الارتال على طريق ديوانية ــ بابل....

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