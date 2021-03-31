القبض على 4 متهمين بترويج المخدرات في بغداد

2021/03/31 | 16:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز الشرطة الاتحادية، القبض على 4 متهمين بترويج المخدرات في العاصمة بغداد.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ومتعاطي المواد المخدرة، وخلال تنفيذ الممارسات الأمنية اليومية وإنتشار المفارز والدوريات ونصب السيطرات الوقتية ضمن قواطع …

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