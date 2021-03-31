الكتل الكوردية تشارك بجلسة التصويت على الموزانة

2021/03/31 | 16:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائبة ديلان غفور عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب يوم الاربعاء، عدم بدء جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية، لافتة الى ان الكتل الكوردية تشارك في الجلسة.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد حددت، اليوم، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، موعدا لانعقاد الجلسة رقم 46 والتي تتضمن فقرتين: التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، التصويت على على طلب مقدم من " 172" نائبا لحل مجلس النواب، اضافة الى فقرة مناقشة عامة.

واوضحت النائبة ديلان غفور لـPUKmedia: ان الجلسة لم تبدأ لحد الان، موضحة، ان النواب لم يستلموا التغييرات التي طرأت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، عقب انتهى اجتماع اللجنة المالية النيابية.

واضافت: ان الكتل الكوردية تشارك في جلسة التصويت على مشروع القانون الموازنة.

PUKmedia خاص

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