نواب: مصرون على تغيير سعر الصرف وهذا ما نطلبه من القوى السياسية

2021/03/31 | 16:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد النائب مختار الموسوي ،الاربعاء، ان على القوى السياسية تضمين حقوق الشعب من المتضررين في الموازنة، فيما تم التشديد على ضرورة تغيير سعر الصرف.

وقال الموسوي في مؤتمر صحفي مع النواب التركمان، تابعه NRT عربية (31 اذار 2021) ان "الموازنة ستمضي بنسبة 70%، مبينا ان "قرار سعر صرف الدولار اثر على الشعب العراقي، والمستفيدون منه هم فقط التجار وبعض السياسيين، والقرار اتخذ حينما كان سعر برميل النفط 52 دولار واليوم تجاوز الـ 65 دولارا".

واوضح ان "جميع الدول في اوروبا لديهم ضمان اجتماعي للاشخاص الذين ليس لديهم راتب شهري، بالتالي ينبغي الغاء الرعايا الاجتماعية والبطاقة التموينية وتخصيص مبلغ شهري نصف مليون دينار لكل عائلة ليس لديها دخل شهري".

وعن الخريجين القدماء ممن بلغت اعمارهم اكثر من 40 عاما، قال ان "هؤلاء ممن اكملوا الدراسات العليا ينبغي الاستفادة منهم وليس اهمالهم"، لافتا الى ان "النقطة الرابعة تتعلق بحصة المكون التركماني البالغة تسعة بالمئة في كل الوظائف".

من جانبه اكد النائب مهدي تقي امرلي "لدينا اصرار على تخفيض سعر صرف الدولار وعلى القوى السياسية والحكومة اعطاء اولوية لاعانة الطبقة الفقيرة والنظر الى مصلحة الطبقة الفقيرة والشعب العراقي".

واضاف امرلي ان "الامر الاخر يتعلق بقضية المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي، والتي ستدرج في الموازنة الحالية واكثر الكتل السياسية اتفقت على تمرير الموازنة بشكلها الحالي لانهاء تعقيد الوضع على اعتبار ان الشعب العراقي انتظر طويلا وينبغي علينا حسم الموازنة باسرع وقت".

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